Denizli’de trafik kazası: 11 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Uğur Özkaya idaresindeki 15 HY 979 plakalı otomobil Kale ilçesi Özlüce mevkisinde karşı istikametten gelen Muhammeed Şıhdıbıs yönetimindeki 20 MA 230 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerin gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtarırken, kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 9 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Kale ve Denizli’deki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.