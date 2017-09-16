Denizli’de trafikte pes dedirten görüntü

Motosiklet sürücüsünün fotoğrafını çeken vatandaşlar, sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi’nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta anne, baba ve bir erkek çocuk motosiklette seyir halinde giderken, motosikletin sürücünün ayağını koyduğu alana çocuk yan yatırılarak götürüldü. Çal Caddesi’nde meydana gelen olayı gören vatandaşların iddialarına göre, 5 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuk, tehlikeli trafiğin içinde yan yatırılarak motosikletin ayak koyduğu bölümde götürüldü. Görüntülere vatandaşlar tarafından tepki gösterilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafa ise ’sorumsuz anne baba’ gibi birçok yorum yapıldı.