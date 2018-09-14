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Denizli'de vinç halatı koptu: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli’de yapay şelale inşaatındaki çalışma sırasında vincin halatı koptu, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Denizli'de yapay şelale inşaatındaki çalışma sırasında vincin halatı koptu, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.


Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi'nde seyir tepesinde yapay şelale inşaatında çalışan vincin makaralı sistemi koptu. Olayda, vincin ucundaki sepette bulunan ve yaklaşık 30 metreden düşen 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise ağır yaralandı.

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