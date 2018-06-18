Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 18:03

Denizli’de yanan 69 hektarlık alana 100 bin fidan dikilecek

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz ay yaşanan orman yangınında 69 hektarlık alan Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 100 bin fidan dikilerek tekrar ağaçlandırılacak.

Denizli’de yanan 69 hektarlık alana 100 bin fidan dikilecek

18 Haziran 2018 18:03


Akhan Mahallesi’nde geçtiğimiz ay çıkan orman yangınında yaklaşık yanan 69 hektarlık alanda, ağaçlar zarar görmüştü. Yaşanan yangının ardından Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı. Bölgenin temizlenerek yeniden ağaçlandırılacağı ve 100 fidanın toprakla buluşturulacağı açıklandı. Bölgenin yeniden yeşilleneceğini belirten Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, “Bölgede çıkan yangınla birlikte 69 hektarlık alan yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Ekiplerimiz hızla müdahale ederek yangını kontrol adlına almış ama rüzgarın etkisi ile alevlerinin önüne geçmek güç olmuştu. Bu alanın yeniden ağaçlandırılması için çalışmalarımıza başladık. Şuanda bölgede temizleme çalışmaları yapılmakta. Eylül-Ekim gibi 100 bin fidanı bu bölgede toprakla buluşturacağız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
28
°
C
  • Salı
    28°C
  • Çarşamba
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç