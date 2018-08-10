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10 Ağustos 2018 15:09

Denizli’de yaşanan trafik kazaları kamerada

Denizli’de geçtiğimiz aylarda meydana gelen trafik kazaları anbean kameralara yansırken, görüntülerde bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olacağı gözler önüne serildi.

Denizli’de yaşanan trafik kazaları kamerada

10 Ağustos 2018 15:09


Kent merkezinde yaşanan 2 farklı trafik kazası şehir polis kameraları tarafından görüntülendi. İncilıpnar mevkiinde gündüz yaşanan kazada caddede ilerleyen siyah renkli bir otomobil yan yoldan caddeye kontrolsüz bir şekilde çıkan lüks arazi aracına çarpıyor. Kazada hız ve dikkatsizliğin olduğu görülüyor.


Aynı bölgede akşam saatlerinde yaşanan bir başka kazada ise üzerinde 2 kişinin bulunduğu ve sürücüsünün kask taktığı gözlenen motosiklet caddede ilerlerken yolun sağ tarafından park halinde olan beyaz renkli otomobil bir anda hareket ederek dönmek için manevra yapıyor. Manevra yapan otomobili fark eden motosiklet sürücüsü durmak için fren yapsa da otomobile yan taraftan çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi havada takla atarak yola savruluyor. Ardından motosiklet sürücüsü ayağa kalkarak otomobile doğru gidiyor. Kazada sürücünün kaskının olması olası bir faciayı engelliyor.


Diğer yandan kazalarda ölü ya da yaralananın olup olmadığı ise bilinmiyor.




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