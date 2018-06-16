Denizli’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Antalya karayolu üzerinde Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Denizli’den Antalya istikametine giden Servet Demirci (40) idaresindeki 06 ATH 45 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Süleyman Güzel yönetimindeki 26 DY 681 plakalı araca çarptı. Ardından hızını alamayarak savrulan araç tekrar kendi şeridine girerek bu defa Murat Demirci’nin kullandığı 34 NU 1375 plakalı araca sonrasında ise Mustafa Güler’in kullandığı 66 JJ 155 plakalı araca çarparak durabildi. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç sürücülerinden Servet Demirci olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, hızlı bir şekilde diğer yaralılara müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından araçlardan çıkarılan 3’ü çocuk 9 yaralı ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

“Bayram gezmesine çıkan ailede baba hayatını kaybetti”

Kazada hayatını kaybeden Servet Demirci’nin bedeni sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Servet Demirci’nin ailesiyle birlikte bayram gezmesine çıktığı ve Denizli’den, önce Antalya’ya ardından Konya’ya geçiş yapmayı planladıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.