Denizlili doktorlardan şiddete karşı ‘aikido’lu önlem

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor Bahattin Ahmet Yalçın’ın hasta yakınları tarafından başına kaldırım taşıyla vurulup ağır yaralanması Denizli’de protesto edildi. Kentteki özel bir hastanenin önünde bir araya gelen Tabip Odası üyelerine bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler destek verdi. Doktorlar ile birlikte hemşireler ve sağlık çalışanlarının da katıldığı basın açıklamasında konuşan Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Meral Alten, sağlık çalışanlarının saldırıların artarak devam ettiğini hatırlatarak, günlük en az 30 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Saldırılara ‘dur’ denilmesi gerektiğini ifade eden Alten, Denizlili doktorlar olarak şiddetten korunmak için ilginç bir yöntemden de bahsederek şunları söyledi:

"Bu konu ile ilgili tüm yetkilileri ve yöneticileri acil önlem almaya davet ediyoruz. Şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve bu cezada indirim uygulanmamasını istiyoruz. Denizli Tabip Odası olarak acil yapabileceğimiz ilk önlem kendimizi savunmak adına üyelerimize ücretsiz ‘aikido’ kursu açmak olacaktır. Bunun çözüm olmayacağı bilincindeyiz ama zarar verme diyerek hekimliğe başlayan bizler önce zarar görme durumuna geldiysek artık şiddete karşı gereken önemin verilmesi ve cezaların uygulanmasının da vakti geldi hatta geçmek üzeredir" dedi.

Açıklamanın ardından grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.