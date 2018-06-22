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22 Haziran 2018 11:11

Denizlispor, Burak Çalık’ı renklerine bağladı

Spor Toto 1.

Denizlispor, Burak Çalık’ı renklerine bağladı

22 Haziran 2018 11:11

Lig ekiplerinden Denizlispor, Burak Çalık ile 1+1 yıllığına sözleşme imzaladı.


Denizlispor, Burak Çalık ile yaptığı görüşmeler sonrası anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Çalık kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. 21 maçta 5 gol atıp, 3 de asist yapan Çalık, aynı zamanda sol kanadı da iyi kullanan futbolculardan birisi. Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Burak Çalık’a imza attırdıklarını kaydederek, “Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Bu sene kendisinden çok şey bekliyoruz” dedi.


İmza töreninin ardından konuşan Çalık ise başarılı olmak için Denizlispor’a geldiğini ve elinden geleni yapacağını söyledi.


Geçen sezon Balıkesir’de top koşturan Çalık, önceki dönemlerde Samsunspor ve Adanaspor’da forma giymişti.




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