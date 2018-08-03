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03 Ağustos 2018 16:43

Denizlispor gerçekleştirdiği iç ve dış transferleri açıkladı

Spor Toto 1.

Denizlispor gerçekleştirdiği iç ve dış transferleri açıkladı

03 Ağustos 2018 16:43

Lig ekiplerinden Denizlispor 2018-2019 sezonu öncesi gerçekleştirdiği iç ve dış transferler ile birlikte alt yapıdan A takım kadrosuna geçen futbolcuların isimlerini açıkladı.


Açıklanan listeye göre Denizlispor, Süper Lig ve 1. Lig’den olmak üzere toplamda 11 takımdan 12 futbolcu transferi gerçekleştirdi. Yeşil siyahlı ekip 3 futbolcuyu kiralık olarak alırken, 9 futbolcuyu ise doğrudan renklerine bağladı. Denizlispor Seddar Karaman, Abdülkerim Bardakçı ve Alperen Babacan’ı kiralık olarak renklerine kattı. Yeşil siyahlı ekip Tonıa Tısdell, Kıbong Mbamba, Deniz Vural, Gökhan Süzen, Burak Çalık, Furkan Şeker, Recep Niyaz, Adam Stackhowiak, Muhammed Himmet Ertürk’ü oynadıkları Süper Lig ve 1 Lig takımlarından transfer etti.


Yeşil siyahlı ekip ayrıca kendi alt yapısında yetişen Mustafa Teke, Ali Eren Yalçın, Asım Aksungur, Mustafa Özgür’den oluşan 4 ismi A takımı kadrosuna kattı.


Denizlispor ayrıca iç transferde de istediğini alırken bu sezon eski futbolcularından Ismaıl Aıssatı, Cenk Güvenç ve Burak Altıparmak ile de sözleşme yeniledi.




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