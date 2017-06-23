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23 Haziran 2017 15:18

Denizlispor, Yasin Ozan ile bir yıl daha devam edecek

TFF 1.

Denizlispor, Yasin Ozan ile bir yıl daha devam edecek

23 Haziran 2017 15:18

Lig takımlarından Denizlispor, iç transferde Yasin Ozan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Denizlispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların büyük bir kısmını tamamlayan yeşil-siyahlılar, son olarak iç transferde Yasin Ozan ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktörlük koltuğuna daha önce takımda kaptanlık yapan Yusuf Şimşek’i getiren Denizlispor, iç transfer kapsamında forvet oyuncusu Yasin Ozan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yapılan imza töreninde konuşan golcü oyuncu Yasin Ozan, geçen sezon iyi bir performans ortaya koyduğunu, yeni dönemde de başarılı bir şekilde bu performansı sürdürmek istediğini söyledi.


Takımın iç transferi ile ilgili konuşan ve üç kişi dışında imza atmayan kalmadığını belirten Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, “Andre Moritz, Cenk Güvenç, Alfred Sankoh dışında hemen hemen tüm arkadaşlarımızla sözleşme imzaladık. Andre Moritz ile prensipte anlaştık, el sıkıştık. Kendisinin gelmesine çok yakın bir süre kaldığı için, geldiğinde sözleşme imzalayacağız. Yasin Ozan da imzayı atmış durumda. Sadece Sankoh ile Cenk Güvenç kalıyor. Sankoh’un menajeri burada, iki gündür görüşüyoruz. Onunla da prensipte anlaştık, sadece imzası eksik. Takımımız, ayın Haziran 29’u gibi toparlanacak. Yani bir iki fire dışında takımımızı korumuş olduk” diye konuştu.




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