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25 Haziran 2018 16:49

Denizlispor’da 3 altyapı oyuncusu A Takım’a geçti

Spor Toto 1.

Denizlispor’da 3 altyapı oyuncusu A Takım’a geçti

25 Haziran 2018 16:49

Lig ekiplerinden Denizlispor, alt yapısından yetişen 3 futbolcu ile 3’er yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.


Geçtiğimiz dönemlerde Denizlispor altyapısında başarılı sezonlar geçiren genç oyunculardan Mustafa Teke, Asım Aksungur ve Ali Eren Yalçın kendilerini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı. Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri’ne gelerek profesyonel sözleşmeye imza atan 1999 doğumlu stoper Mustafa Teke, 2000 doğumlu orta saha oyuncusu Asım Aksungur ve 2001 doğumlu kaleci Ali Eren Yalçın kamp programının başlamasıyla birlikte A Takım ile beraber çalışmalara başlayacak.


İmzaların atılmasının ardından açıklama yapan Altyapıdan Sorumlu Asbaşkanı Necip İrdem, “Genç oyuncularımızı özenle takip ettik ve kendilerinin profesyonel olması için girişimlerimizi başlattık. Kulübümüzün en önemli kaynağı olan altyapıdaki çocuklarımızın başarılarını görüyor ve onlara hak ettikleri değeri veriyoruz. Bu kardeşlerimiz önümüzdeki sezonlarda inşallah forma şansı bularak kulübümüze faydalı olacaklardır. Kendilerine teşekkür ediyor, hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.




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