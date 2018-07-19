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19 Temmuz 2018 17:27

Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

Denizli’de devrilen traktörün altında kalan bir kişi ağır yaralandı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

19 Temmuz 2018 17:27


Edinilen bilgiye göre, Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi Elmayanı mevkiine tarlaya çalışmak için gittiği öğrenilen Durali Kök’ün (62) idaresindeki plakası tespit edilemeyen traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Denizli Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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