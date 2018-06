DTO Başkanı Erdoğan, büyüme oranlarını değerlendirdi

Büyüme oranımız, tahminleri de aşarak, yine beklentilerin üstüne çıkarak başarı çıtamızı yükselttik” dedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye’nin her türlü çaba ve maksatlı eleştirilere rağmen gücüne güç katmaya devam ettiğini, kesintisiz büyüyerek aleyhindeki kasıtlı değerlendirmelere en güzel cevabı verdiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası piyasalara adını altın harflerle yazdıracak bir performans çizmeye devam ettiğine dikkat çekti. Son 8 yılın büyüme verilerinin ortalaması alındığında ülkemizin her şeye rağmen yıllık yaklaşık 8 puanlık bir büyümeye imza attığını belirten Erdoğan, “Ülkemiz, parmak ısırtan başarılarına her gün bir yenisini ekliyor. Destan üstüne destan yazmaya devam ediyor. Son verilere göre, 2017’nin son çeyreğinde yüzde 7,3 büyüyen Türkiye ekonomisi bu yıl da başarısını sürdürdü. 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdük. Büyüme oranımız, tahminleri de aştı çünkü anketlerdeki genel beklenti büyümemizin yüzde 7’de kalmasıydı. Yine beklentilerin üstüne çıkarak başarı çıtamızı yükselttik. TÜİK’in bu yılın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla sonuçlarına göre, mal ve hizmet ihracatımız yüzde 0,5 arttı. Tarım sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,6 sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 8,8, inşaat sektörünün toplam katma değeri ise yüzde 6,9 büyüdü. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 10’luk bir artış yakaladı” dedi.

Erdoğan, “Üretim yöntemine göre Cari Fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 21,9 artışla 792 milyar 691 milyon Türk Lirası’na ulaştı. Ülkemizin takdire şayan yükselişini, bundan sonra da sürdüreceğinden ufak şüphem yok. Yeter ki inanalım. Azmederek çalışmaya devam edelim. Daha fazla üretelim. İstihdama ve ihracata daha fazla katkı sağlayalım” diye konuştu.