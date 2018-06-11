Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 15:46

DTO Başkanı Erdoğan, büyüme oranlarını değerlendirdi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğine dair büyüme oranlarını değerlendirerek, “2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdük.

DTO Başkanı Erdoğan, büyüme oranlarını değerlendirdi

11 Haziran 2018 15:46

Büyüme oranımız, tahminleri de aşarak, yine beklentilerin üstüne çıkarak başarı çıtamızı yükselttik” dedi.


DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye’nin her türlü çaba ve maksatlı eleştirilere rağmen gücüne güç katmaya devam ettiğini, kesintisiz büyüyerek aleyhindeki kasıtlı değerlendirmelere en güzel cevabı verdiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası piyasalara adını altın harflerle yazdıracak bir performans çizmeye devam ettiğine dikkat çekti. Son 8 yılın büyüme verilerinin ortalaması alındığında ülkemizin her şeye rağmen yıllık yaklaşık 8 puanlık bir büyümeye imza attığını belirten Erdoğan, “Ülkemiz, parmak ısırtan başarılarına her gün bir yenisini ekliyor. Destan üstüne destan yazmaya devam ediyor. Son verilere göre, 2017’nin son çeyreğinde yüzde 7,3 büyüyen Türkiye ekonomisi bu yıl da başarısını sürdürdü. 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdük. Büyüme oranımız, tahminleri de aştı çünkü anketlerdeki genel beklenti büyümemizin yüzde 7’de kalmasıydı. Yine beklentilerin üstüne çıkarak başarı çıtamızı yükselttik. TÜİK’in bu yılın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla sonuçlarına göre, mal ve hizmet ihracatımız yüzde 0,5 arttı. Tarım sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,6 sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 8,8, inşaat sektörünün toplam katma değeri ise yüzde 6,9 büyüdü. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 10’luk bir artış yakaladı” dedi.


Erdoğan, “Üretim yöntemine göre Cari Fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 21,9 artışla 792 milyar 691 milyon Türk Lirası’na ulaştı. Ülkemizin takdire şayan yükselişini, bundan sonra da sürdüreceğinden ufak şüphem yok. Yeter ki inanalım. Azmederek çalışmaya devam edelim. Daha fazla üretelim. İstihdama ve ihracata daha fazla katkı sağlayalım” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç