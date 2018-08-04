Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 11:00

DTO Başkanı Erdoğan’dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dövizle ilgili son çağrısına destek verdi.

DTO Başkanı Erdoğan’dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

04 Ağustos 2018 11:00


DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dövizle ilgili son çağrısına destek verdi. Yazılı açıklama yapan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın, ’Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Ancak, hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Milletime sesleniyorum; gelin yastık altındaki dolarlarınızı, dövizlerinizi, altınlarınızı bozdurun. Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkarın; TL’ye dönüştürün. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.’ çağrısını destekliyoruz. Atıl vaziyetteki tasarruflarımızı ekonomiye kazandırıp daha da değerlenmesini sağlamak, aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir. Türk Lirası’nın hak ettiği değeri bulmasının yolu, halkımızın parasına sahip çıkmasından geçiyor. Milletimizin, Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına daha önce olduğu gibi yine duyarsız kalmayacağını düşünüyorum. Gelin hep birlikte devletimiz ve milletimize karşı yürütülen uluslararası mihrakların yürüttüğü bu oyunu bozalım" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
34
°
C
  • Cumartesi
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç