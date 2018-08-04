DTO Başkanı Erdoğan’dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dövizle ilgili son çağrısına destek verdi. Yazılı açıklama yapan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın, ’Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Ancak, hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Milletime sesleniyorum; gelin yastık altındaki dolarlarınızı, dövizlerinizi, altınlarınızı bozdurun. Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkarın; TL’ye dönüştürün. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.’ çağrısını destekliyoruz. Atıl vaziyetteki tasarruflarımızı ekonomiye kazandırıp daha da değerlenmesini sağlamak, aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir. Türk Lirası’nın hak ettiği değeri bulmasının yolu, halkımızın parasına sahip çıkmasından geçiyor. Milletimizin, Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına daha önce olduğu gibi yine duyarsız kalmayacağını düşünüyorum. Gelin hep birlikte devletimiz ve milletimize karşı yürütülen uluslararası mihrakların yürüttüğü bu oyunu bozalım" dedi.