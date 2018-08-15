DTO’da Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu toplantısı yapıldı

el motorlu kara taşıtları alım satımı yapan işletmelere Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) ile Denizli Ticaret Odası’nın iş birliğinde, Denizli’de 2. el araç alım satımı yapanlara yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesiyle ilgili seminer düzenlendi. DTO toplantı salonundaki etkinliğe ilgili komiteden DTO Meclis Üyesi Yakup Öğütcen, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ve Genel Sekreter Yardımcısı Akay Gündoğan’ın yanı sıra TOBB MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban ile TOBB MEYBEM Belgelendirme Müdürü Yasemin Sezer de katıldı. Toplantıda, Denizli’de 2. el araç alım satımı yapan esnaf, yeni düzenlemenin ayrıntıları hakkında bilgi aldı ve merak ettiklerini sorma imkanı buldu. Baban, toplantıda detaylı bir sunumda yaptı. İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapanlar veya bu sektörde yer almayı düşünen girişimciler için Mesleki Yeterlilik Belgesi almanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Baban, motorlu kara taşıtı alım satım danışmanlarının Seviye 4, motorlu kara taşıtı alım satım sorumlularının ise Seviye 5 Belgesi almaları gerektiğini de hatırlattı. Firma sahibinin, şubesi varsa şube müdürünün ya da pazarlama ve satış personelinden en az birinin Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Baban, “İl Ticaret Müdürlükleri, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işletmelere Yetki Belgesi vermeyecek. Noterler de, Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni ibraz etmeyenlerin alım satım işlemlerini kabul etmeyecek. Belediyeler ise Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunmayan işletmelere, ruhsat vermeyecek. Yetki belgesi 5 yılda bir yenilenecek. Mesleki Yeterlilik Belgeleri de aynı şekilde 5 yılda bir yenilenmek zorunda. Ayrıca yeni iş yeri açacaklarda, lise mezunu olma şartı da aranacak” dedi.

“Süre 13 Ağustos 2019’da dolacak”

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO olarak bazı mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin zorunlu hale getirilmesiyle ilgili üyelerini bilgilendirecek faaliyetler başlattıklarını anımsatarak, “Ticaret erbabımızı, ikinci el araç sektörünü ilgilendiren yeni yönetmelik hakkında da bilgilendirmek istedik. Faal durumdaki mevcut işletmecilere Yetki Belgesi alma şartını yerine getirmeleri için tanınan süre 13 Ağustos 2019’da dolacak. Bu tarihten sonra ise belgesi olmayanlar satış yapamayacak. Oda olarak, bu tür konular ve yenilikler hakkında üyelerimize ön ayak olmaya, onları bilgilendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Erdoğan, ikinci el araç alım satımı için Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenlerin Denizli Ticaret Odası’na başvurabileceklerini, TOBB MEYBEM tarafından yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde de belgelerini alabileceklerini de sözlerine ekledi.