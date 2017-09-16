Yıl sonu itibari ile ortalamada dünyada ikinci olacağız” dedi.

Denizli’nin Serinhisar 6. Olağan ilçe kongresi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleşti. Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu Konferans salonunda yapılan kongreye Bakan Zeybekci’nin yanı sıra, AK Parti Denizli Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ve partililer katıldı. Bakan Zeybekci, gündeme ve Almanya’da yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Dünyada birinci olacağız”

Bugüne kadar ne aldatan ne de aldanan olduklarını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Türkiye eskisi gibi el pençe divan dursun diyorlardı. Öyle olsaydı bunlar olmazdı. Eskisi gibi Türkiye’de toplanan yüz liralık verginin 87 lirasını faiz olarak alıp gitselerdi mutlu olurlardı. 1 milyar dolarlık IMF kredi dilimini almak için, Türkiye’ye ekonomi bakanı gönderselerdi, bugün bunlar olmazdı. Türkiye, eski Türkiye değil. 1 milyar dolar gelmezse maaşları ödeyemeyen Türkiye değil. IMF’nin en son raporu satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomi oldu Türkiye. Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi Türkiye. Dünyanın en önemli ekonomisinden bir tanesi büyüme rekorlarında dünyada şu anda üçüncüyüz. Büyüme rakamlarına baktığımızda Avrupa’nın Temmuz, Ağustos, Eylül’ün içinde olduğu büyümesi dünyada da bir numara olacağız. Yılsonu itibari ile ortalamada dünyada ikinci olacağız. Neye rağmen, geçen senedeki ihanete rağmen, ney rağmen, güneydeki Suriye’den Irak’tan Türkiye’yi sarmalamalarına rağmen, Avrupa’dan Türkiye’ye seni şuraya sokmayacağız, seni şunu yapmayacağız, demelerine rağmen Türkiye eski ekonomi değil. Türkiye artık kontrol edilemez ekonomiye ulaşmış bir ülkedir. Türkiye artık bir zamanlar birileri tarafından kapitülasyon memuru olarak gönderilenler ile değil, bu milletin evlatları tarafından yönetilen bir ülkedir” dedi.

“Almanya’nın ayakları yere basacak”

Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak seçimlerine ilişkin de konuşan Bakan Zeybekci, seçimlerden sonra Almanya’nın ayaklarının yere basacağını söyledi. Zeybekci, “Varsın Almanya, Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesi ile ilgili, Türkiye’nin Gümrük Birliği güncellenmesi ile ilgili istemiyor. İstemeyebilirsin, 28 oyun içerisinde bir oyun var. Avrupa Birliği’nin gerek kurumsal anlamında gerekse üye ülkeler arasında Almanya’nın bu yaklaşımına sıcak bakmadığını, Almanya ile aynı fikirde olmadıklarını gümbür gümbür hepsi söyledi. 24 Eylül seçimleri sonrası Almanya’nın ayakları yere değecektir” ifadelerini kullandı.

“Allah seni ıslah etsin”

Silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik eleştirilere karşı cevap veren Bakan Zeybekci, “Bir zamanlar bu ülkede bırak insansız silahlı hava aracı, insansız silahsız hava aracını Türkiye lütfederlerdi. Türkiye’ye verirlerdi ama bilgiler önce başka bir ülkeye giderdi. Başka ülke o bilgilerden işine gelenleri bize verirdi, bazı bilgilerde kazara terör örgütüne giderdi önceden. Elhamdülillah hem insansız silahsızını, hem insansız silahlısını yüzde yüz Türk Malı olarak yapıyoruz. Soysuzun tepesine ansızın yağdırıyor. Bu milletin teknolojisi ile Allah onların belasını verdi. CHP Genel Başkanı şimdi çıkmış, olabilir diyor. Teröristti ama silahsızdı, Allah seni ıslah etsin, ne diyeyim. Bu millet senin müstahakkını versin inşallah. Dağa gitmiş teröristlerle beraber, ‘onların yanına gitmiş ama silahsızdı’. Dağa çıkan soysuz, ister silahlı olsun onun belasını verecek. Onlara gereğini yapacağız. Kim bu millete ihanet yaptıysa, bu millet onlara cezasını verecek” diye konuştu.

Bakan Zeybekci, daha sonra Serinhisar ilçesi’ndeki sel felaketinde evi büyük zarar gören Ayşe Takmaz’ın evine ziyarette bulundu. Evde incelemelerde bulunan Bakan Zeybekci, engelli aileye yeni bir ev yapılması talimatı verdi. Zeybekci, “Teyzemin kızı da Sağır ve dilsiz Şimdi burada belediye başkanımız yerini verecek, Valiliğimiz Kaymakamlığımız analı kızlı yaşayacakları ev yapacak. Bura da mirasçılar varmış. Analı kızlı buradan alıp çıkaracağız, kış gelmeden yaşayacakları yer yapacağız. Zaten o güne kadar taşıdık. Serinhisar İlçemizde meydana gelen afette gerek alt yapı gerek üst yapı gerekse afetin zararlarını sarmaya çalışacağız. Evlerin yaşaması zor olan durumunu görmüş olduk. Nasip söyleyene değil söyletene bakmak lazım diye. Şimdi inşallah ya Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı fonundan yada İldeki kaymakamlık yada belediyemizin tahsis edeceği arsa üzerine kardeşlerimize 2 oda bir mutfak üzerine müstakil bir eve yapacağız. Hayatına orada devam edecekler” diye konuştu.