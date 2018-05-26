Bakan Zeybekci, partisinin Denizli İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 24 Haziran seçimleri “Milletvekili Aday” tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Toplantıda Bakan Zeybekci’den önce kürsüye gelen milletvekili adayları Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, Hasan Oymak, Mustafa Semerci, Dilek Çevik ve Adem Kayar kısa bir konuşma yaparak kendilerini teşkilat üyelerine ve basın mensuplarına tanıttı.

Toplantıda konuşan Bakan Zeybekci ise teşkilatların önemine vurgu yaparak, AK Parti’nin Denizli’de ve Türkiye’de yazdığı destanların teşkilat üyeleri sayesinde olduğunu ifade etti. Teşkilat üyelerini “Bir birini seçme hakkı olmayan kardeşler” olarak nitelendiren Zeybekci, “Biz bir Türkiye sevdasının mensuplarıyız. Bir aziz milletin, bu vatanın, bu bayrağın, bu devletin, bu toprakların Türk İslam coğrafyasının sevdalılarıyız. O sevda ile bir araya geldik hep beraber. Biz nasıl ki Allah’ın takdiri olarak anamızı, babamızı, kardeşimizi, evlatlarımızı seçme hakkımız yoksa biz bir birimizi seçme hakkı olmayan kardeşleriz. Bu kardeşlik iklimi ile kardeşliğin bize verdiği enerji ve güç ile bu güne kadar elhamdülillah gerek bu şehirde gerekse Türkiye’de hizmet destanları yazdık. Bunu da hep beraber yaptık. Biz bunu teşkilat olarak yaptık. Teşkilatlarımız ile yaptık siz olmasaydınız hiçbir şey olmazdı. Teşkilatlarımız olmasaydı ne belediye başkanımız, ne milletvekilimiz, ne büyükşehir belediye başkanımız, ne bakanımız ne de Ankara’da başarılı bürokratlarımız olurdu. Her şeyin başlangıcı siz oldunuz ve her daimde bunu gerek fiiliyat ile gerekse de dualar ile sizlerle birlikte yaptık” diye konuştu.

“Türkiye ikinci kademeye geçecek”

Konuşmasında daha sonra 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğuna işaret eden Bakan Zeybekci şunları söyledi:

“Yeniden beraberiz. Yeniden aynı ilk günkü aşkla ve heyecanla 24 Haziran’dan sonra Cumhurbaşkanlığı Sistemi yeniden kurulacak olan yeni yönetim sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti artık yeni bir yola girecek. İkinci kademeye geçecek. Türkiye Cumhuriyeti artık bu ülke, bu devlet, bu millet, bu vatan, bu bayrak bırak namerde, merde bile muhtaç olmayacağı, etkilenen ve yönetilen değil etkin olan ve yöneten bir ülke olma yolunda yeni bir dönem başlayacak.”

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.