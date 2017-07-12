Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 11:57

Evlilik Okulu 5. yılında

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ailemi Seviyorum" projesi kapsamında yaklaşık 5 yıldır düzenlenen Evlilik Okulu’nda 33.

Evlilik Okulu 5. yılında

12 Temmuz 2017 11:57

dönem eğitimleri başladı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ailemi Seviyorum Projesi" kapsamında düzenlenen ve yaklaşık 5 yıldır devam eden Evlilik Okulu’nda 33. dönem eğitimleri başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi binasında düzenlenen Evlilik Okulu’nun 33. dönem ilk dersine, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Evlilik Okulu’nun Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu kaydeden Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, “2012 yılında başlatmış olduğumuz Evlilik Okulu 5 yıldır devam ediyor. 33. dönem eğitimlerimizi sizlerle birlikte başlatıyoruz. Bu güne kadar bin 200 dolayında hemşehrimiz kurslarımıza katıldı” dedi.



“En önemli sosyal projelerden birisi”


Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, “Türk toplumunun geleceği olan yeni nesiller sağlıklı ailelerde yetişsin istiyoruz. Biliyoruz ki, sağlıklı nesiller, iyi ve ahlaklı nesillerde sağlıklı ailelerle oluşacak” dedi. Evliliğin çok güzel ve hayatta verilen en önemli kararlardan bir tanesi olduğunu kaydeden Değirmenci, “Zorlukları var ama güzellikleri zorluklarından daha fazla. Biz de Sağlıklı Evlilik Okulu ile bu güzel yapıya bir nebze olsun katkı koymak istiyoruz. Amacımız evliliğe giden yoldaki bireyleri hayata hazırlamak.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:42
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:35
  • Yatsı :22:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!