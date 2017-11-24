Genç tasarımcıların kıyafetleri defileyle sergilendi

Denizli Ticaret Odası tarafından kurulan Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi’nde 6 ay süreyle eğitim gören kursiyerlerin tasarımları, ünlü mankenler Elif Ece Uzun, Irmak Atuk, Özge Ulusoy’un da aralarında bulunduğu görkemli bir defileyle sergilendi. Denizli Fashıon Week Gala Defilesi, Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı’nda gerçekleştirildi.

Defileye AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’nin tasarım ve arge çalışmalarında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirterek "Moda ve tasarım ile ilgili olarak yoğun çalışma yaptık. 6 ay eğitim verdik, buda Denizli için önemli bir adım. Bu tür çalışmalara da devam edeceğiz. Odamızda tasarım ve moda ile ilgili kurslara katılanlar hem kendi işlerini kuracak, hem kendine iş bulma gücünü elde edecek. Bu konu ile ilgili projeler devam edecek, tüm halkımızı bu kurslarımıza katılmaya davet ediyorum. Ar-Ge de, markada, Denizli, İstanbul’dan sonra ikinci sırada. 21 tane tasarım, 6 tane Ar-Ge merkezimiz var" dedi.

Genç tasarımcılar eserlerini ünlü mankenler ile Denizlililerin beğenisini sunduğu defile sertifika töreni ile sona erdi.