Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 14:22

Gençlik Meclisi’nden Gençlik Kampı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin yaz tatilini daha verimli geçirmesi ve sosyal hayatlarına farkındalık katmak amacıyla Gençlik Kampı düzenlendi.

Gençlik Meclisi’nden Gençlik Kampı

10 Temmuz 2017 14:22


Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Gençlik Kampı düzenledi. Gençlerin yaz tatilini daha verimli geçirmesi ve sosyal hayatlarına farkındalık katmak amacıyla düzenlenen kamp Denizli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Kamp Alanı’nda gerçekleştirildi. Kampa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Gençlik Meclisi Başkanı Şeniz Yılmaz ve Zeytinköy Mahallesi’nde ikamet eden 30 öğrenci katıldı. Ortaöğretim, lise ve üniversite olmak üzere 3 grubu kapsayan program ilk olarak 14-15 yaş kamp grubu ile başlatıldı.



Kampın keyfini çıkardılar


Kampta değerler eğitimi konusunda bilgi verilen öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, DESKİ ve Sokak Hayvanları Kliniği tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi, su kullanımı ve tasarrufu, sokak hayvanlarının korunması konularında sunum yapıldı. Daha sonra PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, öğrencilere Denizli’nin tarihi ile ilgili bilgi verdi. Eğitim programlarının ardından öğrenciler futbol, voleybol, basketbol ve satranç gibi oyunlar oynayarak kampın keyfini çıkardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!