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13 Temmuz 2018 16:28

Girdiği apartmanın 6. katındaki bebek arabasını çalarak kayıplar karıştı

Denizli’de bir apartmanda yaşanan bebek arabası hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Girdiği apartmanın 6. katındaki bebek arabasını çalarak kayıplar karıştı

13 Temmuz 2018 16:28

Görüntülerde hırsızlığı gerçekleştiren zanlının küçük yaşlarda olması ise dikkatlerden kaçmadı.


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, apartmana koşarak gelen ve küçük yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kişi asansör ile önce katları dolaşmaya başlıyor. Ardından 6. Kata çıkan şüpheli bu katta bulunan bebek arabasını çalarak asansör ile aşağı inip gözlerden kayboluyor. Hırsızlık şüphelisinin bebek arabası ile aşağı indikten sonra apartmandan çıkmadan etrafı kolaçan etmesi ise dikkatlerden kaçmıyor.


Bebek arabasının sahibi Koray Bozkuş’un ise arabaya birkaç hafta önce yeni aldığı öğrenildi. Hırsızlık olayının ardından güvenlik kamerası görüntülerini takibe alan polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




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