Göveçlik Mahallesinde değişim sürüyor

Merkezefendi’nin Göveçlik Mahalle Muhtarı Ali Koçarslan, kapalı pazaryeri, halı saha ve oyun parkının yapılması nedeniyle Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’na teşekkür etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Göveçlik Mahallesi Muhtarı Ali Koçarslan, “Göveçlik Mahallemizde pazaryeri en büyük sorunumuzdu. Pazaryerimiz dar bir sokağın içerisindeydi. Bu dar sokağın içinde vatandaşlar ihtiyacını karşılamak durumunda kalıyordu. Mahallemize yetmiyordu. Pazaryeri yapılması için boş yerimiz vardı. Allah razı olsun bu pazaryerini gündeme getirdiler. 2016 yılında faaliyete geçti” dedi.

Gençlerimiz için halı sahamız yapıldı

Muhtar Koçarslan, "Merkezefendi Belediye Başkanımız Muhammet Subaşıoğlu’nun ilçe genelinde yaptırdığı halı sahalardan bir tanesi de bizim mahallemizde. Bu halı saha gençlerimiz sporla ilgilensin, sağlıklı nesiller yetişsin diye yapıldı. Bir diğer okulumuz olan Hilmi Özcan Anadolu Lisesi bahçesine şuan bir halı sahamız daha yapılıyor.”

Mahallenin en büyük sorunlarından birisinin de asfalt olduğunu dile getiren Muhtar Ali Koçarslan, “Mahallemizin en büyük sorunlarından birisi de asfalttı. Eskiden kalma döşenen taşlarımız vardı. Ama çökmüş, kırılmıştı. Vatandaşlarımız huzursuz oluyordu. Başkanımıza bildirdik. Şimdi o bölgelere komple sıcak asfalt yapıldı" dedi.