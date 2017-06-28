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28 Haziran 2017 15:20

Halk oyunları coşkusuna davet

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun, geleneksel hale getirdiği yılsonu gösterisi 1 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Halk oyunları coşkusuna davet

28 Haziran 2017 15:20

200 kişilik ekiple 7 farklı dans sergilenecek gece Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek.


Türk kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için başta ücretsiz kurslar olmak üzere birçok etkinlik ve faaliyet düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Halk Oyunları Yılsonu Gösterisini 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü gerçekleştirecek. Tüm Denizlililerin davetli olduğu etkinlik Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda saat 20.30’da yapılacak. Türk kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, bu yıl da birbirinden güzel danslarla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Yıldızlar, gençler ve yetişkinler olmak üzere bütün yaş kategorilerinden 200 kişilik bir ekibin sahne alacağı gösterilerde, “Zeybek, Kafkas, Kaşık, Horon, Halay, Teke ve Bale” sergilenecek.




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