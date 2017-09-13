Hasta almaya giden sağlık personeline küfür ve hakaret iddiası

Eve gelen sağlık ekipleri, geç geldikleri iddiasıyla kendilerine küfür ve hakaret ettiklerini ileri sürdükleri aile hakkında şikayetçi oldu.

Olay gece saat, 02.05 sularında Denizli’nin Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi Çayır Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K.’nın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servise ihbarda bulundu. İddiaya göre, hastanın oğlu, kızı ve eşi, ‘geç kaldınız’ diyerek, eve gelen sağlık personeline küfür, hakarette bulunarak ve tehdit etti. Hasta yakınlarının ambulansı yumrukladığı, hastanın tedavisine engel olduğu ileri sürüldü.

"Hasta yakınları hastanede ayın davranışlarına hastanede devam etti"

Yaşanan gerginlikten sonra sağlık ekipleri, hastayı ilk müdahaleden sonra alıp Tavas Devlet Hastanesine kaldırdı. Ambulansın arkasından gelen hasta yakınlarının hastanede de aynı davranışlarına devam ettiği ileri sürüldü. Hastanede, hastanın oğlu tarafından ambulansın yumruklanmaya devam edildiği, hasta yakınlarından birisinin fırlattığı cüzdanın memur İbrahim M.’nin boynuna isabet ettiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili, nöbetçi hekim, hastayı almaya giden sağlık personeli ve güvenlik görevlisi, hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Hastanın getirilme anı ve hasta yakınları ile hastane personeli arasında yaşanan gerginlik güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Denizli Sağlık-Sen Yönetim Kurulu olayı kınadı. Denizli Sağlık-Sen’den yapılan açıklamada, "Denizli Tavas Devlet Hastanesi hasta nakil ambulans ekibine dün gece saatlerinde, hasta yakınları tarafından sözlü ve fiziki saldırı yapılmıştır. Kendisinin muhtar olduğunu iddia eden bir şahıs sağlık personeli ekibimize çok ağır tehditler savurmuştur. Ambulans ekibimize yaklaşık 9-10 kişilik grup tarafından yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ambulans tekmelenmiş yumruklanmış ve zarar verilmiştir. Şifa veren ellere yapılan bu ve buna benzer saldırılar son bulmalıdır. Görevi başında bu travmaya maruz kalan mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bu olayla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.