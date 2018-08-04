Hazırlık maçı: Denizlispor: 0 - AFJET Afyonspor: 1

Lig ekiplerinden Denizlispor, AFJET Afyonspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden AFJET Afyonspor 1-0 galip ayrıldı.
Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hazırlık maçına taraftarların ilgisi çoktu. Yüzlerce Denizlispor taraftarı tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi. Karşılamada Denizlispor sahaya şu 11’le çıktı:
Adam Stachowıak, Muhammet Ertürk, Keremcan Akyüz, Alperen Babacan, Abdülkerim Bardakçı, Burak Altıparmak, Deniz Vural, Recep Niyaz, Burak Çalık, Ziya alkurt, Mehmet Akyüz.
Bu yıl 1. Lig’e yükselen AFJET Afyonspor ise karşılamaya Olekasdry Rypka, Nazmi Candoğan, Renato Arabi, Türker Toptaş, Mehmet Sedef, Erdi Zengin, Ali Kılıç, Aykut Uluç, Sinan Özkan, Theo Meny, Danilo Alves isimlerinden oluşan ilk 11’le çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, devrede her 2 takımın da hayli hırslı oynamaları dikkatlerden kaçmadı.
Maçın ikinci yarısına ise hızlı başlayan takım AFJET Afyonspor oldu. Karşılaşmanın tek golünü 66. dakikada Theo Mendy attı.