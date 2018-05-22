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22 Mayıs 2018 15:19

İftar programında pazar yeri açılışı yapıldı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Muratdede Mahallesi’nde iftar sofrası kuruldu.

İftar programında pazar yeri açılışı yapıldı

22 Mayıs 2018 15:19


Merkezefendi Belediyesi tarafından mahallelerde iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Muratdede Kapalı Pazaryeri’nde verilen iftar yemeğine AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer, AK Parti Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen, AK Parti Merkezefendi Gençlik Kolları Başkanı Mert Koç ve vatandaşlar katıldı. İftara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Bu pazaryerini geçtiğimiz yıl kapalı pazaryeri haline getirmiştik. Ama vaktimiz olmadığı için kurdelesini kesememiştik. Bu iftar yemeği ile bu pazaryerimizin de açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi devam ettirsin" dedi.




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