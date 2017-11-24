Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 00:36

İnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde inşaatın asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

İnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

24 Kasım 2017 00:36


Olay, saat 20.10 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, inşaatta beton döken mikserin, kumandasının şarjını değiştirmek isteyen 34 yaşındaki Şevket Karakaya, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, 3’üncü kattan inşaatın asansör boşluğuna düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Karakaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karakaya’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
16
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç