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06 Ağustos 2018 11:32

İtfaiye, yuvasından düşen leylek için seferber oldu

Denizli’de yuvasından düşen bir leylek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak, merdiven ile yuvasına bırakıldı.

İtfaiye, yuvasından düşen leylek için seferber oldu

06 Ağustos 2018 11:32


Edinilen bilgilere göre, olay, Baklan ilçesinde meydana geldi. Yolda bir leylek yavrusu olduğunu ve uçamadığını gören vatandaşlar Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa süre olay yerine gelen ekipler önce yavru leyleği yoldan alarak sağlık durumuna batlı. Leyleğin yaralanmadığını gören ekipler ardından itfaiye aracını yuvanın bulunduğu telefon direğinin yanına yanaştırdı. Ardından bir itfaiye eri leyleği kucağına alarak merdivene çıkıp leyleği yaklaşık 15 metre yüksekte bulunan yuvaya bıraktı. İtfaiye personelinin duyarlı davranışı vatandaşlardan büyük takdir topladı.




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