Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 12:43

Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Denizli’nin Buldan ilçesinde kafası demir boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

08 Ağustos 2018 12:43


Edinilen bilgiye göre, Buldan Yenicekent Mahallesi’nde yol kenarında kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar kullanılmayan su borularının olduğu yere baktıklarında bir kedinin kafasının su borusuna sıkıştığını görünce durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Kısa süre olay yerine giden ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri kedinin başının sıkıştığı su borusunu kesti. Kedinin zarar görmemesi için hassas bir çalışma yapan ekipler yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından kediyi kurtardı. Kedi veteriner kontrolünden geçirildikten sonra sokağa bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç