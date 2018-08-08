Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Buldan Yenicekent Mahallesi’nde yol kenarında kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar kullanılmayan su borularının olduğu yere baktıklarında bir kedinin kafasının su borusuna sıkıştığını görünce durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Kısa süre olay yerine giden ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri kedinin başının sıkıştığı su borusunu kesti. Kedinin zarar görmemesi için hassas bir çalışma yapan ekipler yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından kediyi kurtardı. Kedi veteriner kontrolünden geçirildikten sonra sokağa bırakıldı.