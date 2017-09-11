Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 01:39

Karşıya geçmeye çalışan yaya 70 metre otomobille sürüklendi: 1 ölü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Ankara Karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Karşıya geçmeye çalışan yaya 70 metre otomobille sürüklendi: 1 ölü

11 Eylül 2017 01:39

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen adam hayatını kaybetti.


Olay, saat 23.45 suları Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Düzgün’e (44), Denizli yönüne seyir halinde olan Serhat K., idaresindeki 20 V 0004 plakalı otomobil çarptı. çarpmanın etkisiyle Hüseyin Düzgün, yaklaşık 70 metre sürüklendi. Düzgün, olay yerinde hayatını kaybetti.


Vatandaşların haber vermesi üzerin olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yol yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme polis ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Düzgün’ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan gece saatlerinde meydana gelen kazayı meraklı vatandaşlar, cep telefonlarıyla çekti. Polis, vatandaşları uzaklaştırmak istese de, vatandaşlar merakla kazayı izlemeye devam etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü göz altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç