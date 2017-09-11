Karşıya geçmeye çalışan yaya 70 metre otomobille sürüklendi: 1 ölü

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.45 suları Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Düzgün’e (44), Denizli yönüne seyir halinde olan Serhat K., idaresindeki 20 V 0004 plakalı otomobil çarptı. çarpmanın etkisiyle Hüseyin Düzgün, yaklaşık 70 metre sürüklendi. Düzgün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Vatandaşların haber vermesi üzerin olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yol yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme polis ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Düzgün’ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan gece saatlerinde meydana gelen kazayı meraklı vatandaşlar, cep telefonlarıyla çekti. Polis, vatandaşları uzaklaştırmak istese de, vatandaşlar merakla kazayı izlemeye devam etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü göz altına alındı.