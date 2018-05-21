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21 Mayıs 2018 15:08

Kazada ölen diş hekimi toprağa verildi

Isparta-Eğirdir Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli klinik hekimi Cem Eşber Baltacı, Denzli’de son yolculuğuna uğurladı.

Kazada ölen diş hekimi toprağa verildi

21 Mayıs 2018 15:08


Kaza, Isparta - Eğirdir Karayolu’nda Cem Eşber Baltacı idaresindeki motosikletin aynı yönde seyrederken yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giriş yapmaya çalışan ve henüz sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Diş Hekimi Baltacı ağır yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Sağılık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Baltacı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Morgu’nda gerekli incelemeleri tamamlanan Baltacı’nın cenazesi 11.15’te helallik alınması için görev yaptığı Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önüne getirildi. Burada Baltacı için tören düzenlendi. Baltacı’nın cenazesi ardından Ulu Cami’ye getirildi. Öğlen namazına müteakip Baltacı için cenaze töreni düzenlendi. Baltacı’nın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.


Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Kazım Arslan, protokol üyeleri ve sağlık camiası çalışanları katıldı.




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