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15 Haziran 2018 09:11

Kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu, 2 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu, 2 yaralı

15 Haziran 2018 09:11


Edinilen bilgiye göre, 5 ay önce kız kaçırma nedeniyle kavga eden 2 aile üyeleri Hamam Mahallesi Süleyman Güllük Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi. 5 ay önce yaşanan olaydan dolayı sözlü olarak kavga etmeye başlayan taraflar, kavganın büyümesi üzerine pompalı tüfekle birbirlerine ateş etti. Olayda Özden A. ve Sergül A. vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle hafif şekilde yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışan zanlılardan Seferşan A. ve Fırat A.’yı gözaltına alırken saçmalar nedeniyle yaralanan Özden A. ve Sergül A. ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki sorgularının devam ettiği bildirildi.




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