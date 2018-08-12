Korucuk’lu ve Aktepe’li çocuklar eğlenceye doydu

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, geleceğe yönelik gerçekleştirdiği projeleri birer birer hayata geçirirken, aynı zamanda ilçe halkının günlük sosyal yaşantısına da alternatif seçenekler sunmaya bu yaz da devam ediyor. Başkanı Gürlesin’in, katıldığı çocuk şenlikleri bu hafta Cuma günü Korucuk Mahallesi Tevfik Fikret Kaya İlkokulu bahçesi, Cumartesi günü ise Aktepe’de Mahallesi’nde Aktepe Pakize Suzan Özkardeş İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” sloganı ile düzenledikleri çocuk şenliklerine ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Gürlesin, “Hem vatandaşlarımızla bir araya gelebilmek adına hem de çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Geçen yaz olduğu gibi bu yaz başından beri her hafta farklı iki mahallemizde gerçekleştirdiğimiz çocuk şenliklerine halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Günümüze sevinç, geleceğimize ışık olan çocuklarımızın mutlulukları her şeye değiyor. Halkımızın ve özellikle çocuklarımızın yaz aylarını keyifli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz çocuk şenlikleri bizim için de kısa bir mola, keyifli bir zaman oluyor. Şenliklerimize çocuklarıyla birlikte gelerek, bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.