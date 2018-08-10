Mehmet Taş Denizlispor’da

Lig ekiplerinden Denizlispor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde forma giyen Mehmet Taş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor tesislerinden gerçekleşen imza töreninde Taş, kendisini 1 yıllığına yeşil-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Sözleşme, Taş ile Denizlispor Kulüp Başkan Yardımcısı Taner Atilla arasında imzalandı. Anlaşmanın ardından Taş, yeşil-siyahlı forma ve bayrak ile poz verdi.

27 yaşındaki Mehmet Taş, ön libero olarak oynarken, ayrıca Genlerbirliği’nden önce birçok 1. Lig takımında da forma giymişti.