Merkezefendi ‘Engelsiz Yaşam Merkezine’ kayıtlar sürüyor

Merkezefendi Belediyesi, ‘Engelsiz Yaşam İçin Buluşuyoruz’ adıyla çalıştayının da yapıldığı projenin çalışmaları Gümüşçay Mahallesi’nde devam ediyor. Merkeze başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için kayıtlar, 29 Aralık 2017 tarihine kadar sürecek. Engelli vatandaşlar için bölgenin tek sosyal tesis niteliğini taşıyan yaşam merkezinde kuaförlük, mobilyacılık, otelcilik, halıcılık, market ve gıda reyonu, el işi, ahşap boyama, tekstil ve müzik gibi birçok mesleki eğitim merkezi alanı olması bekleniyor. Engelli vatandaşlarla birlikte engelli yakınlarının da faydalanabileceği tesis için kayıtlar da sürüyor. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar Merkezefendi Belediyesi’ne müracaat edebilirler.

İlçede engelsiz yaşam çalışmalarına her zaman destek olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Merkezefendi ilçemize ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ni kazandırıyoruz. Burada hem engelli vatandaşlarımıza hem de ailelerine sosyal yaşam alanı sunacağız. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin mutluluğu öncelikli hedefimiz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz için kayıtlarımız sürüyor. Kayıtlar için Merkezefendi Belediyemize bekliyoruz” dedi.