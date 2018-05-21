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21 Mayıs 2018 15:19

Merkezefendi’de fırınlara Ramazan denetimi

Denizli Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte özellikle halk sağlığını ilgilendiren gıda üretimi ve satışı yapan fırınlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Merkezefendi’de fırınlara Ramazan denetimi

21 Mayıs 2018 15:19


Zabıta ekipleri vatandaşların, özellikle Ramazan ayını hijyenik ve güvenli bir şekilde geçirmeleri adına ilçe genelinde denetimlerini artırdı. Ekipler, ilçede bulunan 36 adet fırında sabahın erken saatlerinde başlayarak gün boyu devam eden denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde, ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda denetim yapıldı.


Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu yapılan denetim faaliyeti ile ilgili olarak, “Günlük denetimlerin yanı sıra Ramazan ayında unlu mamul üretimi, gıda üretimi ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimleri aralıksız sürdüreceğiz. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler, fırın denetimlerinde ekmeklerin gramajından, üretim ve sağlığa uygunluk koşullarına kadar birçok alanda denetimler yapıyorlar. Vatandaşlarımızın fırınlardan yaptığı alışverişlerde ürünlerin daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda üretilmesi için gıda denetimlerini artırdık” dedi.




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