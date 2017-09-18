Miryakefalon Zaferi’nin 841. yılı coşkuyla kutlandı

yıl dönümü, savaşın yaşandığı Denizli’nin Çivril ilçesinde coşku ile kutlandı.

Anadolu’da Türk hakimiyetinin kesinleştiği Miryokefalon Savaşı’nın (17 Eylül 1176) 841. yılı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 841 yıl önce savaşın yapıldığı Çivril’de düzenlenen programa, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ve vatandaşlar katıldı. Çivril Cumhuriyet Meydanı’nda kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Halk Oyunları Grubu’nun gösterileri ile devam etti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, “Malazgirt Savaşı nasıl biliniyorsa, İstanbul’un fethi nasıl biliniyorsa Miryokefalon Savaşı’nın da Çivril’de yapıldığını, aslında Çivril olmasa Türkiye’nin olmayacağını herkese anlatacağız” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci ise, “17 Eylül, Çivril için, Denizli için gurur duyacağımız bir gün. Toplumları devlet yapan değerleridir, tarihleridir. Biz tarihimize sahip çıkacağız ki geleceğimize güvenle bakabilelim. Şehirler de milletler gibidir, tarihleri marka haline getirir. Çivril’in marka olmasında birçok etken var. Bu güzelliklere Miryokefalon Savaşı ile yeni bir halka daha ekleyeceğiz. Ben bu programın yapımında emeği geçen başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu milletin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu belirten Denizli Milletvekili Cahit Özkan, “Bu zaferlerden öyleleri var ki Malazgirt ve Miryokefalon. Malazgirt Zaferi Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır, Miryokefalon da bu toprakların kesin olarak Türk toprağı olduğunu kanıtlamıştır” dedi.

Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçıları kahramanlık türküleri ve ağıtlardan oluşan bir konser verdi.