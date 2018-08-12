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12 Ağustos 2018 22:00

Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

Denizli’de akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

12 Ağustos 2018 22:00


Çivril ilçesinin Gürpınar Mahallesi Uşak Caddesi’nde meydana gelen kazada motosikleti ile evine giden Mustafa Şahin (61), önünde seyreden otomobilin yön değiştirmesi ile araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinden asfalta düşen Mustafa Şahin, başına aldığı darbe ile olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin’in cenazesi olay yerine gelen savcının yaptığı inceleme sonrası Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya karışan araç sürücüsü H.Ç.’nin yurt dışında yaşadığı, tatil için memleketi Gürpınar’a geldiği ve aracın kiralık olduğu ifade edildi.


Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlatırken, kazanın meydana geldiği yol bir süre trafiğe kapatıldı.




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