Obezler bir buçuk yılda onlarca kilo verdi

Hastalar bir buçuk yıl içerisinde 50 ile 90 arasında kilo verdi.

PAÜ Obezite ve Obezite Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Onur Birsen, tedavi sonrası hastaların sağlıklı olarak kabul edilen kilo düzeyine 1- 1,5 yıl gibi kısa bir sürede ulaştıklarını söyledi. Birsen, bu tür ameliyatların kelepçe diye bilinen ameliyatlardan farklı olduğunu ifade ederek, "Obez hastalarının kilo vermelerine yardımcı olmak amaçlı gıda alımlarının veya besin emilimlerinin ya da her ikisinin birden azaltılması amacıyla sindirim sistemine cerrahi müdahalede bulunulmasına ‘obezite cerrahisi’ ya da ‘bariatrik cerrahi’ denilmektedir. Günümüzde laparoskopik cerrahinin gelişmesi ile bu tür ameliyatlar karın açılmadan küçük deliklerden teknolojik cihazlar ile yapılabilmektedir. Bu tür ameliyatlar kelepçe diye bilinen ameliyatlardan çok farklıdır. Kelepçe ameliyatları hemen hemen hiç yapılmamaktadır. Şu anda dünyada en sık yapılan ameliyatlar tüp mide diye bilinen ‘sleeve gastrektomi’ veya ‘gastrik by-pass’ ameliyatlarıdır" diye konuştu.

"Sadece kilo vermekle kalmıyor"

Bu tür ameliyatların ciddi anlamda kilosu olan hastalardaki en etkin tedavi yöntemi olduğunun altını çizen Birsen, "Sadece hastaya kilo verdirmekle kalmaz aynı zamanda obezitenin yol açtığı şeker hastalığı, uyku apnesi, yüksek tansiyon, solunum bozuklukları, depresyon, iktidarsızlık, insülin direnci, kolesterol yüksekliği gibi ek hastalıkların da düzelmesini sağlar. Günümüzde yapılan obezite ameliyatları doğru ellerde çok düşük riskler ile yapılabilmektedir. Bu ameliyatı düşünen hastaların öncelikle dikkat etmesi gereken konuların başında cerrah ve hastane olması gerekmektedir. Hastanenin tam teşekküllü bir hastane olması, 3’üncü basamak yoğun bakım hizmetlerinin verilebilmesi önemlidir" dedi.

"Sağlık turizmi için de tercih ediyorlar"

Birsen, obezite ameliyatlarını PAÜ’de 2008 yılından beri başarıyla uyguladıklarını aynı zamanda Ege Bölgesi’ndeki en önemli merkezlerden biri olduklarını belirtirken yurt dışından da hastaları olduğunu, gurbetçi vatandaşların aynı zamanda sağlık turizmi için de PAÜ’yü tercih ettiklerini söyledi.

Tedavi olan hastalardan Yıldız Örki 170 kilodan 86 kiloya, Meryem Yüksel 115 kilodan 70 kiloya ve Ebru Işıkol ise 60 kiloya ulaşarak ideal kilolarına gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.