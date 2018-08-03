Online davetiyeye online takı takılacak

Denizli’de bir genç evleneceği nişanlısı için ilginç bir düğün davetiyesi oluşturdu. Alışagelmişin dışında bir yol izleyen ses mühendisi ve gazeteci olan Atanail Altınoluk (27), nişanlısı Sehernur Çağlayan (28) için ‘seherindugunuvar.com’ isimli internet sitesini kurdu. Bir yandan geleneksel düğün davetiyesi dağıtan Altınoluk, diğer yandan kurduğu internet sitesi ile de düğüne gelecek davetliler için ilginç bir davetiye hazırladı. Altınok, internet gazetesini andıran düğün davetiyesinde güncel altın fiyatları, düğün yeri, online ödeme, ne zaman ve kaç gün kaldı gibi alanlar oluşturdu. Altınok’un açtığı internet sitesi düğüne gelecek davetliler için eğlenceli bir görünüm ortaya koydu. Site için yaklaşık 10 bin liralık masraf yaptığını iddia eden Altınoluk, Sehernur Çağlayan ile 10 yıllık arkadaşlığını 31 Ağustos’ta yapacağı düğün ile taçlandıracak.

“Artık dijital bir çağda yaşıyoruz”

Nişanlısı için her şeyi düşündüğünü ifade eden Altınoluk, “Artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Örf, adet, geleneklerimize göre davetiyeleri zaten dağıtıyoruz. Ancak böyle bir internet sitesi de kurarak hem farkındalık oluşturmak istedim hem de anılarımızın ve fotoğraflarımızın depolanacağı bir alan oluşturdum. Düğüne gelen herkes fotoğrafını bu sitede görüp alabilecek, izleyebilecek” dedi. Sitede en yakın kuyumculardan altın fiyatlarına kadar her şeyin online olarak bulunduğunu kaydeden Altınoluk, “Biraz mizahi yönüyle de düğünü ele aldık. Buraya gelen avdetlilere online ödeme, en yakın kuyumcuların adresi ve son altın fiyatları ve düğünle ilgili tüm bilgileri de bulundurduk” dedi.