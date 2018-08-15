Özköylü’den, kulüp yönetimine santrfor sitemi

Özköylü, “Bu kulüp 60 gündür bir santrfor takıma katamıyorsa o zaman herkes alacak eğrisini doğrusunu ortaya dökecek, nerede hatalı olduğunu düşünecek” dedi.

Denizlispor Teknik Direktör Osman Özköylü, sezon öncesi takımın durumu ve transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Özköylü, takımda önemli eksiklerin olduğunu ve santrfor mevkiinde kulübün 60 gündür bir transfer gerçekleştirmediğini belirterek, “Biz iyi bir takımız, iyi bir takım olacağız. Evet, eksiklerimiz var daha yüzde 100’üyle hazır olmayan oyuncularımız var. Bizim için ilk 4-5 hafta çok önemli, eksiklerimizi tamamlamak, sahada hem fiziksel hem de taktiksel anlamda istediğimiz takımı oluşturabilmek için zamana ihtiyacımız var ve sabıra ihtiyacımız var. Eksik anlamda gördüğümüz mevkiler var, buraya maalesef 1 buçuk aydır transfer yapamamış olmanın verdiği bir problem de var. Bu tamamen bizim kulüp olarak yaptığımız büyük bir hatadır. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu kulüp 60 gündür bir santrfor takıma katamıyorsa o zaman herkes alacak eğrisini doğrusunu ortaya dökecek, nerede hatalı olduğunu düşünecek” dedi.

“Bu eksiklerimizi mutlaka tamamlamamız lazım”

Gazişehir Gaziantepspor maçında iyi bir santrforları olması durumunda çok daha farklı sonucun çıkabileceğini ifade eden Özköylü, “Belki bizim o anlamda kullanabileceğimiz çok net iyi bir santrforumuz olsaydı maçta diğer oyuncularımıza çok daha fazla yardım edebilir, bizi de bu anlamda çok daha farklı bir sonuç çıkabilirdi. Bu eksiklerimizi mutlaka tamamlamamız lazım ama tabi ülkede yaşanan son günlerdeki ekonomik problemler, döviz kurlarının çok yukarılara çıkması bu anlamda işimizi daha da zorlaştırdı. Öyle ya da böyle bu takımın ihtiyacı olan oyuncuları bu takıma katmak zorundayız. Mehmet Akyüz’ü santrfor oynatıyoruz ama gerçek anlamda bir santrfor değil. Bütün iyi niyetiyle gayretiyle oynamaya çalışıyor ve takıma faydalı olmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

“O bölgedeki ihtiyacımız açık ve seçik ortada”

Forvet transferi konusunda bazı oyuncularla irtibatta olduklarını fakat yabancı transferlerin döviz kurunun artmasından dolayı sıkıntıya girdiğini aktaran Özköylü, forvet ihtiyaçlarının açık ve net bir şekilde olduğunu belirterek, “Bu anlamda bazılarıyla direkt olarak irtibat kurduğumuz da oluyor menajerler vasıtasıyla teklif gönderdiğinizde oluyor ama yabancı transfer döviz kurunun artmasından dolayı çok sıkıntıya girebiliyor. Çünkü oyuncular aldığı paraya bakıyor ama mutlaka bu anlamda bir yol kat edeceğiz diye düşünüyorum. Etmemiz lazım, yoksa bu şekilde gitmez, olmaz. Çünkü net bir şekilde o bölgedeki ihtiyacımız açık ve seçik ortada. Tabii ki ligin ileriki haftalarında bu takım oturduktan sonra sonuç almaya başlayacaktır, kazanmaya başlayacaktır ama tekrar söylüyorum bu eksikliklerin mutlaka ve mutlaka tamamlanması gerekiyor” diye konuştu.