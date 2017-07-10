Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 15:58

Pamukkale Belediyesi çocuklara yüzme öğretiyor

Pamukkale Belediyesi tarafından açılan ücretsiz yüzme kurslarında çocuklar yüzme öğrenmeye başladı.

Pamukkale Belediyesi çocuklara yüzme öğretiyor

10 Temmuz 2017 15:58


Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan 6-14 yaş grubu çocuklar Aqua Parklı havuzlarda yüzmeyi eğlenerek öğrenmeye başladı. Deliktaş İlkokulu, Aktepe Pakize Suzan Özkardeş İlkokulu ve İncilipınar İlkokulu olmak üzere üç noktada Pamukkale Belediyesi tarafından kurulan yüzme havuzlarında yaklaşık 7 bin çocuk yüzme öğrenmeye başladı. İncilipınar İlkokulu’na kurulan yüzme havuzunda çocuklarla ve aileleriyle bir araya Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’e çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Gürlesin, “Pamukkale ilçe sınırlarımız içerisinde yaşayan 6-14 yaş grubunda ki çocuklarımız, bir büyük bir orta boy havuzlarımızla birlikte 2 tane aqua park, trampolin, masa tenisimizin olduğu Deliktaş İlkokulu, Aktepe Pakize Suzan Özkardeş İlkokulu ve İncilipınar İlkokulu’nda eğlenerek yüzme öğrenmeye başladı. Profesyonel yüzme hocalarımız eşliğinde devam eden yüzme kurslarımız Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Pazartesi-Çarşamba ve Cuma günleri kız çocuklarımıza, Salı-Perşembe ve Cumartesi günleri de erkek çocuklarımıza yönelik kurslarımız devam ediyor. Pamukkale Belediyesi olarak bütün projelerimizde kaliteye önem veriyoruz. Günü birlik değil kalıcı çözümler üretme amacındayız. Bu kuşlarımızla da yüzme bilmeyen çocuklarımıza yüzmeyi öğretiyoruz. Yaz aylarını eğlenceli, dolu dolu, verimli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Yüzmeyi Öğrenmeyen Kalmasın, Haydi Çocuklara Havuza sloganıyla başlattığımız kurslarımıza ilgi tahminimizden de yoğun oldu. Çocuklarımızın eğlenerek yüzmeyi öğrenmeye başladılar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!