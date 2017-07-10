Pamukkale Belediyesi çocuklara yüzme öğretiyor

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan 6-14 yaş grubu çocuklar Aqua Parklı havuzlarda yüzmeyi eğlenerek öğrenmeye başladı. Deliktaş İlkokulu, Aktepe Pakize Suzan Özkardeş İlkokulu ve İncilipınar İlkokulu olmak üzere üç noktada Pamukkale Belediyesi tarafından kurulan yüzme havuzlarında yaklaşık 7 bin çocuk yüzme öğrenmeye başladı. İncilipınar İlkokulu’na kurulan yüzme havuzunda çocuklarla ve aileleriyle bir araya Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’e çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Gürlesin, “Pamukkale ilçe sınırlarımız içerisinde yaşayan 6-14 yaş grubunda ki çocuklarımız, bir büyük bir orta boy havuzlarımızla birlikte 2 tane aqua park, trampolin, masa tenisimizin olduğu Deliktaş İlkokulu, Aktepe Pakize Suzan Özkardeş İlkokulu ve İncilipınar İlkokulu’nda eğlenerek yüzme öğrenmeye başladı. Profesyonel yüzme hocalarımız eşliğinde devam eden yüzme kurslarımız Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Pazartesi-Çarşamba ve Cuma günleri kız çocuklarımıza, Salı-Perşembe ve Cumartesi günleri de erkek çocuklarımıza yönelik kurslarımız devam ediyor. Pamukkale Belediyesi olarak bütün projelerimizde kaliteye önem veriyoruz. Günü birlik değil kalıcı çözümler üretme amacındayız. Bu kuşlarımızla da yüzme bilmeyen çocuklarımıza yüzmeyi öğretiyoruz. Yaz aylarını eğlenceli, dolu dolu, verimli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Yüzmeyi Öğrenmeyen Kalmasın, Haydi Çocuklara Havuza sloganıyla başlattığımız kurslarımıza ilgi tahminimizden de yoğun oldu. Çocuklarımızın eğlenerek yüzmeyi öğrenmeye başladılar” dedi.