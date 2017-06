Pamukkale Belediyesi’nde ramazan farkı

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin her gün farklı mahallede iftar sofralarında ve sahurlarda halkın her kesimiyle bir araya geldi. Ramazan ayı boyunca, her akşam farklı yerlerde iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelen Gürlesin, son iftarını Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan vatandaşlarla yaptı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar yemeğinden önce Başkan Gürlesin, masaları tek tek gezerek mahalle sakinleriyle sohbet edip, hal hatırlarını sordu. Pamukkale Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Mahallesi’nde verilen iftara, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Başkan Yardımcıları Selim Arkan ve Adnan Kaya, Türkay Gözlükaya, Veli Demir, Abdullah Sevinçli ve Cumhuriyet Mahallesi ile çevre mahalle sakinleri de katıldı.

Ramazan dolu dolu geçti

“Rahmet ve bereket ayı olan on bir ayın sultanı ramazan ayının son iftarında da sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz” diyen Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Ramazan’ın manevi atmosferinde aynı sofrada buluşmak, aynı lokmayı paylaşmak, gönül sofrasında bir araya gelmek bizler için büyük bir nimet. Bizler Pamukkale Belediyesi olarak farklı mahallelerde iftar sofraları düzenledik. Amaç daha fazla insanımıza ulaşabilmek. Amacımız insanlarımızdan ayrı olmadığımızı, sizlerden farklı düşünmediğimizi göstermek. Belediye Başkanı olduk, makam sahibi olduk diye sizlerden farklı ne yaşantımız var, ne insanlara bakış açımız var. Ve ramazan ayının güzelliği, özelliği açısından da bakarsak, kardeşçe aynı sofrada buluşmak anlamında, sizlerle bugün burada bir aradayız” dedi.

“Cumhuriyet Mahallesi’nin şehir merkezinden farkı olmayacak”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, çevreye yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. “Alt yapı ve üst yapı konusunda şehir merkezinde hangi hizmetler yapılıyorsa Cumhuriyet Mahallesi’ne de aynı hizmet yapılıyor” diyen Başkan Gürlesin, “Göreve gelmeden 30 Mart 2014 tarihinden önce bu bölgenin en büyük eksiği alt yapı ve üst yapı, kapalı pazar yeri ve sağlık ocağı eksikliğiydi. Çok şükür biz göreve geldiğimizden bu yana bu eksiklikleri bir bir tamamlamaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Mahallemizde alt yapının tamamına yakını bitti. Amacımız şehrin tamamının bir bütün olarak aynı olmasını istiyoruz. İnşallah şehir merkezindeki güzelliğin aynısı buraya da yansıyacak. Bu bölgenin bir diğer eksiği olan sağlık ocağı inşaatımız hızla devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucu bu bölgenin sağlık konusunda ne ihtiyacı varsa Pamukkale Belediyesi olarak gidermeye çalışıyoruz. Öte yandan bu bölgede yaptığımız sağlık ocağına ilaveten 112 acil istasyonunu da buraya kuracağız. Biz kapalı pazaryeri projemizle bu bölgede aynı zamanda etüt merkezleri ve kreşler de yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.