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15 Ağustos 2018 15:29

Pamukkale Belediyesi’nden ABD ürünlerine boykot

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediyesi sosyal tesislerinde ABD menşeli ürünlerin satışını durdurduklarını bildirdi.

Pamukkale Belediyesi’nden ABD ürünlerine boykot

15 Ağustos 2018 15:29


Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Türkiye üzerinde oynanan oyunları görmezden gelemeyecekleri belirterek, ABD’nin Türkiye ekonomisi üzerinden yaptırımlarına karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı boykot çağrısına destek verdiklerini kaydetti. 15 Temmuz hain darbe girişimini hükumetin sağlam ve iradeli duruşu ile halkın desteğiyle bertaraf edildiğini söyleyen Başkan Gürlesin, “Son günlerde, Türkiyemize yönelik açık bir ekonomik saldırı var. ABD’nin ekonomik yaptırımlar üzerinden, ülkemizi zayıflatma çabaları yine boşa çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ında belirttiği gibi, maruz kaldığımız ekonomik saldırının arkasında başka niyetler vardır. Bu ülkeyi kimse yıpratıp, boyunduruk altına alamaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyüyen bir Türkiye var. İhracatta, turizmde, istihdamda rekorlar kıran, turizmde dünyada örnek gösterilen bir ülke konumundayız. Gerçek böyle iken, ülkemizi kötü göstermek isteyenlere karşı, Pamukkale Belediyesi olarak bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına destek veriyoruz ve Belediye sosyal tesislerimizde ABD menşeli tüm ürünlerin satışlarını durduruyoruz. Amacımız, ülkemizde yerli malı tüketimin artırılmasını sağlamaktır” dedi.




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