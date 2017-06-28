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28 Haziran 2017 11:38

Pamukkale Belediyesi’nden borçlulara yapılandırma fırsatı

Pamukkale Belediye, vergi borcu bulunan mükelleflere 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı yasa ile yeniden yapılandırma fırsatı sunulduğunu hatırlattı.

Pamukkale Belediyesi’nden borçlulara yapılandırma fırsatı

28 Haziran 2017 11:38


Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı yasa emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi borçları yapılandırma kapsamına alındı. Pamukkale Belediyesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, belediyenin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri ile ecrimisil bedellerinin de bu kapsam dâhilinde olduğu belirtildi. Vatandaşların 30 Haziran 2017 son müracaat gününü kaçırmamalarına dikkat çekilerek, “Bu yasa ile 2016 yılı ve önceki dönemlere ait vergi borçları yapılandırılabilecek. 2017 yılına ait vergi borçlarının ise 31 Mart 2017 tarihinden önce tahakkuk etmiş olanları yapılandırma kapsamına giriyor” ifadelerine yer verildi. Yapılandırma ile mükelleflere borçlarını peşin ya da taksitli ödeme fırsatının sunulduğu ve gecikme faizi, zammı ile cezalarının belirli silineceğinin belirtilen açıklamada, “Yapılandırmadan yararlanan vatandaşların vergilerine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezaları tamamen silinecek. Ancak, silinen bu cezaların yerine verginin ödenmesinde gecikilen süreler için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak daha düşük miktarda bir ceza miktarı belirlenebilecek. Mükelleflerimiz için 6, 9, 12 ve 18 taksit imkânı olacak. Taksit ödemeleri iki ayda bir yapılacak. 27 Mayıs 2017 tarihinden önce yapılandırmaları bozulanlar yeni yapılandırma fırsatından faydalanabilecek. Ancak bu tarihten sonra önceki yapılandırması bozulanlar ise yararlanamayacak. Yapılandırma sonunda borçlarını 31 Temmuz 2017 tarihine kadar peşin ödeyenlerden Yİ-ÜFE’ye göre belirlenen cezalardan ayrıca yüzde 50 indirim uygulanacak. Yapılandırmayla ilgili detaylı bilgi için, vergi borcu bulunan mükelleflerimizin yapılandırmayla ilgili detaylı bilgi almak için Mali Hizmetler Müdürlüğümüze başvurarak, 30 Haziran 2017 tarihine kadar borçlarını yapılandırmalarını tavsiye ediyoruz” denildi.




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