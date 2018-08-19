Pamukkale’de çocuklara bayram şenliği

Pamukkale Belediyesi tarafından ilki geçen yıl yapılan ve yaz tatilindeki çocukların farklı bir geçirmelerini amaçlayan “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği Kurban Bayramı öncesi Karataş ve Yeniköy Mahalleleri’nde düzenlendi. Bayram öncesi daha da bir coşkulu, eğlenceli geçen çocuk şenliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaz boyunca devam eden şenliklere eşi Derya Gürlesin ve minik kızı Sare Nur ile devamlı katılan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bu hafta sonu Ankara’da programı olması sebebiyle katılamadı. “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği 17 Ağustos 2018 Cuma günü Karataş Mahallesi Mesirelik alanında, 18 Temmuz Cumartesi günü Yeniköy Mahallesi pazaryerinde düzenlendi. Şenliklere katılan çocuklar, onlar için hazırlanan çocuk oyun gruplarının yanı sıra, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar oynayarak bayram neşesiyle dolu bir hafta sonu geçirdiler. Vatandaşlar, mahallelerinde düzenlenen şenlikler için Pamukkale Belediyesi’ne ve Başkan Hüseyin Gürlesin’e teşekkür etti.