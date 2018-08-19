Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 13:01

Pamukkale’de çocuklara bayram şenliği

Pamukkale Belediyesi’nin yaz boyunca ilçe halkının sosyal yaşantısına alternatif seçenekler sunmak amacıyla, düzenlediği “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” eğlenceleri Kurban Bayramı öncesi Karataş ve Yeniköy Mahallelerinde yapıldı.

Pamukkale’de çocuklara bayram şenliği

19 Ağustos 2018 13:01


Pamukkale Belediyesi tarafından ilki geçen yıl yapılan ve yaz tatilindeki çocukların farklı bir geçirmelerini amaçlayan “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği Kurban Bayramı öncesi Karataş ve Yeniköy Mahalleleri’nde düzenlendi. Bayram öncesi daha da bir coşkulu, eğlenceli geçen çocuk şenliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaz boyunca devam eden şenliklere eşi Derya Gürlesin ve minik kızı Sare Nur ile devamlı katılan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bu hafta sonu Ankara’da programı olması sebebiyle katılamadı. “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği 17 Ağustos 2018 Cuma günü Karataş Mahallesi Mesirelik alanında, 18 Temmuz Cumartesi günü Yeniköy Mahallesi pazaryerinde düzenlendi. Şenliklere katılan çocuklar, onlar için hazırlanan çocuk oyun gruplarının yanı sıra, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar oynayarak bayram neşesiyle dolu bir hafta sonu geçirdiler. Vatandaşlar, mahallelerinde düzenlenen şenlikler için Pamukkale Belediyesi’ne ve Başkan Hüseyin Gürlesin’e teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç