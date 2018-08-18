Pamukkale’de doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, doluluğun sahil kesimlerinde de yaşandığını belirterek vatandaşları rezervasyon yaptırmadan tatile gitmemeleri konusunda uyardı.

Pamukkale’ye gelen turist sayısında geçtiğimiz yıla göre bu yıl yüzde 44 oranında artış olduğunu belirten Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, doluluk oranları ve Pamukkale’nin tercih edilmesinden dolayı memnun olduklarını söyledi. 2018 turizm sezonunun Pamukkale’de oldukça canlı geçtiğini belirten Başkan Şen, 9 günlük bayram tatilinde bölgedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığın belirterek, "2018 yılı turizm sezonu özellikle yabancı misafirlerimizin yoğun talebiyle oldukça canlı geçiyor. Yerli talebi de seçimlerden sonra ve üniversite ile lise yerleştirme sınavlarından sonra daha fazla hız kazandı. 9 günlük bayram tatili ile de bu canlılık en üst noktasına ulaştı. Pamukkale’deki büyük otellerdeki doluluk oranlarımız yüzde 100’e yaklaşmış durumda. Bunu bayramda da yüzde 100 olarak göreceğiz hepsinde. Diğer küçük tesislere de talep oldukça fazla" dedi.

"Rezervasyon yapmadan tatile gitmeyin"

Tatile çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Şen, Pamukkale’deki oteller başta olmak üzere, sahil bölgelerinde otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını ve rezervasyon yaptırmadan hiçbir vatandaşın tatile gitmemesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Şen, Pamukkale’de otellerin dolu olmasına karşı, Pamukkale’de tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar için Denizli kent merkezindeki otellerin müsait olduğun belirtti. Şen, "Şehir dışında sahil bölgelerinde yer imkanı bulamayan vatandaşlarımız Denizli kent merkezinde kalarak 20 kilometre uzaklıktaki Pamukkale’ye gidip orayı görebilir, oradaki havuza girebilir. Yine civardaki Babadağ, Buldan, teleferik ve Leodikya’yı ziyaret edebilir. Biz tüm vatandaşlarımıza bayramda da Denizli’ye bekliyoruz" dedi.

"Geçen yıla oranla yüzde 44 artış var"

Pamukkale bölgesinin 2018 yılında ülke turizminin çok önünde doluluklara sahip olduğunu aktaran Başkan Şen, "Şuanda yılın ilk 7 aylık doluluk oranlarına baktığımız zaman ciddi anlamda yükseliş var. Bir önceki yıla göre de yüzde 44’lük Pamukkale Ören Yeri’ne girişlerde artış var. Bu da Denizli’de turizmciler açısından sevindirici bir rakam" şeklinde konuştu.