Pamukkale’de fırınlar denetlendi

Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe sınırları içindeki ekmek ve pasta fırınları ile unlu mamul ve pide üretimi yapan yerleri denetledi. Denetimlerde hijyenik ve gramaj koşulları inceledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Zabıta ekiplerimiz, yıl içerisinde devam eden rutin denetimlerini Ramazan Ayı’nda daha da artırdı. 7 zabıta ekibimiz, fırınlara yönelik denetimler yaparak, ruhsat, hijyen, gramaj, fiyat listesi, iş kıyafetlerinin uygunluğu gibi noktaları denetliyor. Eksikliği bulunan işletmelere gerekli cezai işlem uygulanarak, gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu denetimler devam edecek. Hiç kimsenin halkımıza sağlıksız ekmek yedirmesine izin vermeyeceğiz” dedi.