Pamukkale’de mahalle iftarları Pelitlibağ Mahallesi ile devam etti

Pamukkale Belediyesi’nin her mübarek Ramazan ayında farklı mahallelerde kurduğu gönül sofraları bu yıl da devam ediyor. Pamukkale Belediyesi ilk mahalle iftarı Güzelpınar ve Kurtluca Mahallesi sakinleri ile yapılırken iftara Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin başta olmak üzere, Güzelpınar ve Kurtluca Mahalle muhtarları ile Ak Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel’de eşlik etti. Pamukkale Belediyesi olarak, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da her akşam farklı mahallelerde ya da toplumun farklı kesimleriyle aynı sofrada buluşmaya devam edeceklerini belirten Başkan Gürlesin, “Ramazan’ı Ramazan gibi yaşamak anlamında gönül soframızı farklı mahallerimizde kurmaya devam ediyoruz. Ramazan ayı rahmet, mağfiret, bereket ayı. O bereket sizlerle güzel. Bizde Pamukkale Belediyesi olarak halkımızla iç içe sizlerle beraber o soframızı paylaşmak için bugün buradayız. Rabbim bizleri böyle güzelliklerde buluştursun” dedi.

“Hep beraber kardeşlik ve gönül sofrasında bir aradayız”

Başkan Gürlesin, Pelitlibağ Kapalı Pazaryeri’nde kurdukları iftar sofrasında, hem Pelitlibağ Mahallesi hem de Hacıkaplanlar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. İftara Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin’de eşlik etti. İftara katılan tüm vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hal hatırlarını sorup, sohbet etti. Başkan Gürlesin, “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan Ayı’nda Pelitlibağ mahallemizde iftar sofrasını kurarak, Hacıkaplar mahallemiz ve çevre mahallelerimizde oturan vatandaşlarımızla bir araya gelmenin sevincini yaşıyorum. Hep beraber kardeşlik ve gönül sofrasında bir aradayız. İnşallah nice Ramazan aylarında Allah, bizleri buluşturmak nasip etsin. Allah bu ayda dualarınızı ve ibadetlerinizi kabul eylesin” diye konuştu. Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin’de, “Hüseyin Gürlesin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün mahallelerde bu güzel sofraları kurarak bizlerin sizlerle bir araya gelmesine vesile oluyor. Bu hizmetlerinin daha da artarak devam etmesini diliyorum. Ben halkımızın Ramazan Ayı’nı kutluyor. Birlik ve beraberlik içinde nice Ramazanlara ulaşmanızı temenni ediyorum” diye konuştu.