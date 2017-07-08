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08 Temmuz 2017 18:08

Patoz makinesine düşen çiftçi feci şekilde can verdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, patoz makinesine düşen hayatını kaybetti.

Patoz makinesine düşen çiftçi feci şekilde can verdi

08 Temmuz 2017 18:08


Kaza, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözler Mahallesinde çiftçilik yapan Erdoğan As, tarladan biçtiği kekiği çuvallara doldurarak, evinin önündeki boş alana getirdi. Çuvallardaki kekiği toz hale getirmek amacıyla, patoz makinesine çuvalları boşaltmaya başladı. Makinenin üst kısmında bulunan As, kekik çuvallarından birini boşalttığı sırada, çuvalı makineni bıçaklarına kaptırdı. As, çuvalı geri çekmeye çalıştığı sırada, dengesini kaybedip makinenin içine düştü. Olayı gören yakınları As’ı kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil servisine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, makinenin bıçaklarına sıkışan çiftçi As’ın feci şekilde can verdiğini belirledi. Erdoğan As’ın cesedi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından As’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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